Германия

Генеральный директор Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке настаивает на том, что нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг не покинет Дортмунд по завершению этого сезона.

Габонец связан контрактом со Шмелями до июня 2020 года, но его постоянно связывают с переходом в другие клубы, например, в Реал.

Недавно Обамеянг подлил масла в огонь сказав, что, возможно, он должен уйти из Боруссии, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Но руководство "черно-желтых" остается оптимистично настроено на счет Пьер-Эмерика.

"С тех пор, как Обамеянг пришел в Дортмунд, у меня никогда не было ощущения того, что он планирует покинуть Дортмунд", — сказал Ватцке в интервью Bild.

"Думаю, он понимает, что создаем мы великую команду".

"Команда знает, что Обамеянг значит для нас, но он также понимает все, что мы делаем для него".

"На данные момент мы вообще не думаем об его уходе из клуба", — добавил генеральный директор.

В этом сезоне на счету 27-летнего форварда 31 матч во всех турнирах за Боруссию, в которых он отметился 28 голами и 4 ассистами.

