Германия

Подопечные Юппа Хайнкеса уверенно обыграли дортмундскую Боруссию в центральном матче первого круга Бундеслиги (3:1)

На Сигнал Идуна Парк состоялся первый Der Klassiker текущего розыгрыша Бундеслиги — Боруссия Д принимала мюнхенскую Баварию. Подопечные Петера Боса блестяще стартовали в чемпионате, штампуя победу за победой, но затем это все резко исчезло и "шмели" демонстрировали блеклую игру, теряя очки, и опустились на вторую строчку турнирной таблицы. Бавария же, наоборот, неудачно стартовала в чемпионате и отставала от дортмундцев на целых пять очков, но с приходом Хайнкеса одерживала исключительно победы и возглавила турнирную таблицу, оторвавшись от Боруссии на три очка перед стартом 11-го тура.

Несмотря на то, что "ротен" были гостями, на поле именно они были хозяевами, захватив игровое и территориальное преимущество с первых минут матча. Мюнхенцы владели мячом на чужой половине поля, но никак не могли вскрыть оборону соперника, а на 17-й минуте это все же случилось — Алаба забросил мяч в штрафную площадь на Родригеса, тот принял мяч грудью и выполнил удобную скидку на Роббена, а Арьен расстрелял ворота Бюрки — 0:1.

После забитого гола на поле случилось затишье, но затем команды выдали двухминутный отрезок, на протяжении которого мяч несколько раз мог влететь в сетку ворот. Сперва Кастро вывел Ярмоленко на свидание с Ульрайхом, но Андрей не сумел переиграть голкипера в ближнем бою. В ответной атаке партнеры вывели Левандовски на ударную позицию, поляк сильно пробил в ближний угол — Бюрки перевел мяч на угловой. Буквально тут же Кагава убрал на замахе Алабу и пробил в ближний угол, мяч по пути задел ногу Зюле и попал в штангу. Немного позднее мяч все же побывал в сетке — на 37-й минуте Киммих прострелил во вратарскую площадь, Левандовски пробил пяткой, мяч задел ногу Вайгля — и влетел в ворота — 0:2. Мало кто верил, что после этого гола Бавария упустит победу.

Сразу же после перерыва Левандовски мог оформить дубль, Роберт пробил головой с нескольких метров после навеса Роббена — Бюрки среагировал на этот удар и спас свою команду. Во второй половине встречи "шмели" больше владели мячом, самым активным в их составе был Кристиан Пулишич, но его старания не к чему не привели. Бавария перешла на игру вторым номером, но все же именно она забила следующий гол — на 67-й минуте Алаба получил пас от Родригеса и набросил мяч на линию вратарской на Левандовски, форвард не дотянулся до мяча, но тот все равно влетел в сетку — 0:3.

До окончания поединка подопечные Боса пытались провести хотя бы гол престижа и это им таки удалось — на 88-й минуте хозяева разыграли угловой, Пулишич ушел от троих оппонентов, отпасовал на Топрака, тот отдал дальше на Бартру, который красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот — 1:3. Уже в компенсированное время Кастро едва не забил второй гол своей команды, но Гонсало не хватило совсем малость для того, чтобы замкнуть прострел Тольяна. Таким образом, Бавария легко обыграла Боруссию Д и оторвалась от нее уже на шесть очков. Судьба чемпионского титула в Германии, учитывая ужасную игру "шмелей", решена?

В 12-м туре Бундеслиги Боруссия Д отправится в гости к Штутгарту, а Бавария сразится с Аугсбургом.

Боруссия Д — Бавария 1:3

Голы: Бартра, 88 — Роббен, 17, Левандовски, 37, Алаба, 67

Боруссия Д: Бюрки — Бартра, Папастатопулос (Тольян, 42), Топрак, Шмельцер — Вайгль — Кагава (Гётце, 68), Кастро — Ярмоленко (Санчо, 80), Обамеянг, Пулишич

Бавария: Ульрайх — Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба (Рафинья, 74) — Алькантара, Мартинес (Руди, 81) — Роббен, Родригес (Видаль, 84), Коман — Левандовски

Предупреждения: Шмельцер, Топрак — Алаба, Мартинес