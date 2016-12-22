Италия

Дженоа разочаровался в полузащитнике Оливье Нтчаме, который был арендован у Манчестер Сити.

Нтчам перешел в Дженоа летом 2015 года на правах двухлетней аренды. В прошлом сезоне он сыграл 17 матчей в Серии А (11 – в старте), а в нынешней кампании лишь четырежды появлялся на поле с первых минут. Еще 4 раза хавбек выходил на замену.

За полтора года в Дженоа Оливье отметился 1 голом в чемпионате и 3 штрафами за превышение скорости. Как выяснилось впоследствии, он водил авто без водительских прав.

Сalciomercato.com сообщает, что Дженоа намерен расторгнуть арендное соглашение и отправить Нтчама обратно в Ман Сити уже зимой.

Горожане, в свою очередь, отправят Оливье в очередную аренду, на этот раз – в Англии или во Франции.