Италия

Наставник Торино Синиша Михайлович дал комментарий после матча против Дженоа (1:0).

Буйволы благодаря единственному голу Андреа Белотти добились домашней победы над Грифонами.

"Сказал ребятам, что ночи будут длинными и темными, но рано или поздно наступит рассвет. Мы увидели его после гола Белотти", — цитирует Михайловича Football Italia.

"В первом тайме мы были напуганы и напряжены. Но после гола успокоились".

"Было важно победить перед Рождеством, чтобы порадовать наших болельщиков и вернуться в зону еврокубков".

"Льяйич хорошо отыграл, доволен им, но он может играть еще лучше", — заявил серб.