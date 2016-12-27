Италия

Полузащитник россо-нери Сусо в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом с нынешним клубом.

Как сообщают итальянские СМИ, 23-летний испанец близок к продлению действующего соглашения с Миланом, которое рассчитано до 2019 года.

Ожидается, что Сусо поставит подпись под контрактом, срок действия которого истечет в середине 2021 года.

Кроме того, по условиям нового соглашения Милан значительно увеличит заработную плату игрока. По слухам, оклад Сусо будет увеличен в два раза и достигнет двух миллионов евро в год.

Сусо является основным футболистом Милана. В текущем сезоне он провел за свою команду 17 матчей в Серии А, отметившись при этом пятью голами и шестью результативными передачами.