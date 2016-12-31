Италия

Нападающий итальянской Фиорентины и сборной Хорватии Никола Калинич не хочет перебираться в Поднебесную.

Напомним, что ранее сообщалось о заинтересованности в услугах 28-летнего форварда со стороны китайского Тяньцзинь Сунцзян.

Стоит отметить, что этот коллектив, который тренирует экс-капитан сборной Италии Фабио Каннаваро, в 2017 году будет выступать в элитном дивизионе Китая.

По информации итальянского издания Corriere dello Sport, Тяньцзинь Сунцзян готов заплатить Фиорентине за Калинича 45 млн евро, а самому хорвату предлагает 2-летний контракт с зарплатой 10 млн евро в год.

Однако, как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, бывший нападающий днепровского Днепра склоняется к тому, чтобы отклонить это щедрое предложение.

В текущем сезоне Калинич отыграл за Фиалок во всех турнирах 24 матча, отметившись 12 голами и 3 ассистами.