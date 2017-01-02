Полузащитник Аталанты Роберто Гальярдини зимой должен перебраться в Интер.
Роберто Гальярдини, atalanta.it
02 января 2017, 10:43
В услугах Гальярдини был заинтересован Ювентус, однако похоже, что игрок отправится в Интер.
По информации Gazzetta dello Sport, Интер согласовал сделку и с клубом, и с футболистом. Переход должен быть завершен в течение ближайших 2 суток.
Предполагается, что нерадзурри заплатят за Гальярдини 25-27 млн евро.
В нынешнем сезоне молодой хавбек 8 раз выходил в основе Аталанты в Серии А и уже заслужил своей игрой вызов в сборную Италии.