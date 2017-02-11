Форвард Фиорентины Федерико Бернардески прокомментировал текущие выступления команды в этом сезоне.
ФЕДЕРИКО БЕРНАРДЕСКИ, GETTY IMAGES
11 февраля 2017, 22:50
Отметим, что в данные минуты Фиорентина на своем поле принимает Удинезе в рамках 24-го тура Серии А.
Форвард флорентийцев Федерико Бернардески, появившейся, к слову, в игре с Фриульцами в стартовом составе, еще до игры с Зебрами дал комментарий относительно выступлений своей команды в текущем сезоне в чемпионате.
"Мы приехали в Рим на игру с серьезной командой, которая в итоге оказалась сильнее нас", — так прокомментировал Бернардески выступление Фиорентины в недавнем поединке с Ромой в чемпионате (0:4).
"Тем не менее, это вовсе не означает, что наш коллектив безнадежен. Мы знаем какие цели ставятся перед Фиорентиной, и поэтому, мы сделаем все. чтобы в конечном итоге их достичь".
"Это была трудная неделя, и никто нас не утешал, мы просто должны смириться с критикой, которая льется в наш адрес".
"У меня всегда были цели, направленные на меня, и на тех людей, которые в меня верят. Я цепляюсь за эти цели и стараюсь держать их в своем сознании", — резюмировал Бернардески.
В текущем сезоне Федерико провел в составе Фиорентины 22 игры, в которых сумел отметиться девятью забитыми мячами.