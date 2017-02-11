Италия

Форвард Фиорентины Федерико Бернардески прокомментировал текущие выступления команды в этом сезоне.

Отметим, что в данные минуты Фиорентина на своем поле принимает Удинезе в рамках 24-го тура Серии А.

Форвард флорентийцев Федерико Бернардески, появившейся, к слову, в игре с Фриульцами в стартовом составе, еще до игры с Зебрами дал комментарий относительно выступлений своей команды в текущем сезоне в чемпионате.

"Мы приехали в Рим на игру с серьезной командой, которая в итоге оказалась сильнее нас", — так прокомментировал Бернардески выступление Фиорентины в недавнем поединке с Ромой в чемпионате (0:4).

"Тем не менее, это вовсе не означает, что наш коллектив безнадежен. Мы знаем какие цели ставятся перед Фиорентиной, и поэтому, мы сделаем все. чтобы в конечном итоге их достичь".

"Это была трудная неделя, и никто нас не утешал, мы просто должны смириться с критикой, которая льется в наш адрес".

"У меня всегда были цели, направленные на меня, и на тех людей, которые в меня верят. Я цепляюсь за эти цели и стараюсь держать их в своем сознании", — резюмировал Бернардески.

В текущем сезоне Федерико провел в составе Фиорентины 22 игры, в которых сумел отметиться девятью забитыми мячами.