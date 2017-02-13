Италия

Полузащитник Лацио Луис Альберто не поможет своей команде в сегодняшней встрече с россо-нери в рамках Серии А.

24-летний хавбек получил травму колена на тренировке на прошлых выходных.

Из-за повреждения Альберто тренер Лацио Симоне Индзаги принял решение не включать его в заявку своей команды на матч с Миланом, который состоится сегодня, в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что испанец перебрался в римский клуб из Ливерпуля минувшим летом за 5 миллионов евро.

Стать основным в Лацио Альберто пока не удалось. В его активе лишь 5 поединков в Серии А, но только 2 матча в стартовом составе.