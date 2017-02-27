Италия

Несмотря на поражение от Ромы, Хавьер Дзанетти считает, что в будущем Интер ждет успех.

Вице-президент Интера Хавьер Дзанетти уверен, что Нерадзурри ждет успех с новыми владельцами.

"Suning здесь уже четыре месяца, и, учитывая их амбиции и мышление, у клуба перспективное будущее. Для этого нужно время, но мы упорно работаем, чтобы как можно скорее достичь успеха. Вчера Рома была лучше, но мы не собираемся сходить со своего пути из-за этого поражения", — заявил Дзанетти.

В воскресенье Интер дома проиграл Роме со счетом 3:1, но Нерадзурри продолжают борьбу за место в зоне Лиги Чемпионов.