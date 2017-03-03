Италия

Вице-президент Милана Адриано Галлиани подтвердил, что сегодня не случится продажа клуба китайским инвесторам.

После ряда отстрочек, в декабре было анонсировано, что 3 марта Милан полностью перейдет во владения новых инвесторов.

Однако сегодня на собрании акционеров Галлиани подтвердил, что сделка не была закрыта, так как Sino-Europe Sports не удалось собрать необходимые средства.

"Сделка не может быть завершена сегодня. Условия договора с Sino-Europe Sports не были выполнены", — сообщил Галлиани.

"Мы рассматриваем возможность заключения соглашения для продажи Милана в ближайшее время".

