Вице-президент Милана Адриано Галлиани подтвердил, что сегодня не случится продажа клуба китайским инвесторам.
Сильвио Берлускони, Адриано Галлиани, Getty Images
03 марта 2017, 12:02
После ряда отстрочек, в декабре было анонсировано, что 3 марта Милан полностью перейдет во владения новых инвесторов.
Однако сегодня на собрании акционеров Галлиани подтвердил, что сделка не была закрыта, так как Sino-Europe Sports не удалось собрать необходимые средства.
"Сделка не может быть завершена сегодня. Условия договора с Sino-Europe Sports не были выполнены", — сообщил Галлиани.
"Мы рассматриваем возможность заключения соглашения для продажи Милана в ближайшее время".