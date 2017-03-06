Италия

Левый защитник Вольфсбурга Рикардо Родригес отклонил предложение ПСЖ, поскольку его интересует только переход в миланский Интер.

Миланский Интер достиг предварительного соглашения с Рикардо Родригесом, и теперь Нерадзурри нужно согласовать условия трансфера с Вольфсбургом.

Как сообщает Calciomercato, в последние недели Родригес получил предложение от ПСЖ. Тем не менее, швейцарец отклонил их подход, поскольку решительно настроен переехать этим летом на Сан-Сиро.

В контракте левого защитника с Волками прописана сумма отступных в размере 22 млн. евро, но Интер постарается снизить эту сумму.