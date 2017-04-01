Италия

Милан проявляет интерес к форварду Реала Альваро Морате.

В апреле 2017 года Россонери должны перейти к новым владельцам из Китая. Они готовы потратить 150 миллионов евро на усиление команды.

Испанский форвард Альваро Мората рассматривается в качестве основного форварда Милана. Об этом сообщает сообщает Premium Sport.



Альваро Мората недоволен своим положением в Реале, где нечасто получает игровую практику. Сообщается, что сделка может обойтись миланцам в 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что Челси намерен предложить 65 миллионов евро за Морату. Стоит отметить, что Реал рассматривает возможность включения Мораты в сделку по трансферу Эдена Азара.

На счету Мораты 34 матча за Реал, 13 голов и 4 голевые передачи в нынешнем сезоне во всех турнирах.