Милан проявляет интерес к форварду Реала Альваро Морате.
В апреле 2017 года Россонери должны перейти к новым владельцам из Китая. Они готовы потратить 150 миллионов евро на усиление команды.
Испанский форвард Альваро Мората рассматривается в качестве основного форварда Милана. Об этом сообщает сообщает Premium Sport.
Альваро Мората недоволен своим положением в Реале, где нечасто получает игровую практику. Сообщается, что сделка может обойтись миланцам в 70 млн евро.
Ранее сообщалось, что Челси намерен предложить 65 миллионов евро за Морату. Стоит отметить, что Реал рассматривает возможность включения Мораты в сделку по трансферу Эдена Азара.
На счету Мораты 34 матча за Реал, 13 голов и 4 голевые передачи в нынешнем сезоне во всех турнирах.