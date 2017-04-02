Италия

Сассуоло — Лацио 1:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видеообзор матча между Сассуоло и Лацио в 30-м туре Серии А.

Чиро Иммобиле, getty images

Сассуоло удалось выйти вперед благодаря голу с пенальти от Доменико Берарди, но Чиро Иммобиле счет сравнял, а в концовке поедика автогол Консильи принес победу Орлам. Посмотреть обзор вы можете в плеере ниже: Сассуоло — Лацио 1:2

Голы: Берарди, 26 (пенальти) — Иммобиле, 42, Консильи, 83 (автогол) Сассуоло: Консильи — Лирола, Каннаваро, Ачерби, Дель'Орко — Пеллегрини, Аквилани, Миссироли (Дункан, 64) — Берарди, Дефрель (Матри, 70), Политано (Рагуза, 85) Лацио: Стракоша — Габаррон, Де Врей, Худт (Лукаку, 58), Раду — Пароло, Билья, Милинкович-Савич — Андерсон (Ломбарди, 79), Иммобиле, Лулич (Кейта, 58) Предупреждения: Пеллегрини, Лирола — Лулич, Стракоша, Худт, Кейта