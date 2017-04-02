Представляем вашему вниманию видеообзор матча между Сассуоло и Лацио в 30-м туре Серии А.
Чиро Иммобиле, getty images
02 апреля 2017, 09:30
Сассуоло удалось выйти вперед благодаря голу с пенальти от Доменико Берарди, но Чиро Иммобиле счет сравнял, а в концовке поедика автогол Консильи принес победу Орлам.
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Сассуоло — Лацио 1:2
Голы: Берарди, 26 (пенальти) — Иммобиле, 42, Консильи, 83 (автогол)
Сассуоло: Консильи — Лирола, Каннаваро, Ачерби, Дель'Орко — Пеллегрини, Аквилани, Миссироли (Дункан, 64) — Берарди, Дефрель (Матри, 70), Политано (Рагуза, 85)
Лацио: Стракоша — Габаррон, Де Врей, Худт (Лукаку, 58), Раду — Пароло, Билья, Милинкович-Савич — Андерсон (Ломбарди, 79), Иммобиле, Лулич (Кейта, 58)
Предупреждения: Пеллегрини, Лирола — Лулич, Стракоша, Худт, Кейта