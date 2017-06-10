Италия

Вратарь Порту может продолжить свою карьеру в Серии А.

По окончании нынешнего сезона контракт Икера Касильяса с Порту подойдет к концу, новое соглашение между игроком и клубом подписано не будет. По словам самого Касильяса, он хотел бы попробовать себя в Серии А.

Как сообщает Radio Kiss Kiss, представители испанца предложили неаполитанцам подписать соглашение с кипером, который станет свободным агентом.

Касильяс защищал цвета Порту с 2015 году. В минувшем сезоне 36-летний вратарь сыграл 43 матча во всех турнирах, пропустив 23 мяча.