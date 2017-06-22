Италия

Главный тренер Венеции Филиппо Индзаги является претендентом на пост наставника сборной Албании.

Ранее Албанию покинул Джанни Де Бьязи. Итальянец, который вывел эту страну на ее первый крупный турнир – Евро-2016, сказал, что нуждается в "новом вызове".

По информации Sky Sport Italia, Федерация футбола Албании уже предложила эту роль Индзаги.

Пиппо работал один сезон в качестве тренера Милана, но безуспешно. В нынешней кампании он помог Венеции подняться во второй дивизион – Серию В.

Пока что неизвестно, готов ли Индзаги сделать такой скачок в своей карьере.

Предполагается, что на пост тренера албанцев Индзаги продвигает Джанкарло Камолезе. Камолезе тоже связывали с должностью, но он предпочитает быть директором команды.