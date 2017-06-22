Италия

Недавно вышедший в Серию А Беневенто получил право на расширение стадиона Чиро Вигорито.

Беневенто готовится к своему первому сезону в Серии А, куда они пробились благодаря плей-офф.

Руководство Ведьм подписало соглашение с местным советом, позволяющее Беневенто управлять стадионом Чиро Вигорито в течение следующих 20 лет.

Это позволит клубу увеличить вместимость стадиона до 17 800 мест. Беневенто планирует завершить строительные работы до начала предстоящего сезона, что гарантирует им получение сертификата FIGC.