Италия

Защитник "нерадзурри" Юто Нагатомо доволен работой главного тренера команды Лучано Спаллетти.

Нынешний сезон "нерадзурри" начали очень вдохновенно, выдав лучший старт в Серии А в своей истории.

По словам Нагатомо, большая заслуга в этом принадлежит главному тренеру команды Лучано Спаллетти.

"Мы проводим тактические занятия каждый день. Теперь мы знаем, что должны делать на поле. Спаллетти хорошо организовал нас и сейчас у Интера есть план", — сказал Нагатомо в интервью Mediaset Premium.

"Мы должны побеждать и закончить сезон в первой четверке, потому необходимо выиграть следующий матч".

"Я тяжело тружусь, и тренер верит в меня. Теперь я также уверен в себе и чувствую себя хорошо как в физическом, так и психологическом плане".

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