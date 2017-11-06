Италия

В матче двенадцатого тура чемпионата Италии Милан на выезде обыграл Сассуоло — 2:0.

Несмотря на то, что незадолго до начала матча против Сассуоло руководство Милана в очередной раз выразило поддержку тренеру команды Винченцо Монтеллу, в итальянском медиапространстве ходили упорные слухи о том, что в случае неудачи «россонери» на тренерском мостике произойдут изменения.

Поначалу казалось, что футболистов Милана не особо волнует судьба их тренера, поскольку поначалу матч проходил довольно вяло. Какого-то улучшения в игре гостей не наблюдалось, однако незадолго до перерыва после подачи углового Романьоли сумел переправить мяч в сетку. Несмотря на протесты вратаря хозяев Консильи, доказывавшего, что в борьбе с ним защитник «дьяволов» нарушил правила, арбитр, воспользовавшись системой ВАР, гол засчитал.

А окончательно все вопросы о победителе снял уже во втором тайме Сусо, сместившийся в центр справа и закрутивший мяч в дальний от вратаря верхний угол.

Сассуоло – Милан 0:2

Голы: Романьоли, 39, Сусо, 67.

Сассуоло: Консильи – Гаццола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо – Маццителли, Миссироли, Кассата (Матри, 55) – Политано (Рожерио, 84), Фальчинелли, Рагуза (Пьеррини, 70).

Милан: Дж.Доннарумма – Сапата, Бонуччи, Романьоли – Калабрия (Абате, 14), Кессье, Монтоливо, Борини (Антонелли, 82) – Сусо, Чалханоглу (Локателли, 64) – Калинич.

Предупреждения: Ачерби, Миссироли – Романьоли, Бонуччи, Монтоливо.

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