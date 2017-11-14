Италия

Кроме Буффона Скуадры Адзурра лишилась еще троих футболистов.

Национальная сборная Италии сыграла вничью со шведами и, таким образом, впервые за 60 лет не будет принимать участие в чемпионате мира.

На пресс-конференции после матча капитан и многолетний лидер сборной Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Кроме того, ветеран заявил, что еще три игрока последуют его примеру. Чемпионы мира 2006 года Андреа Бардзальи и Даниэле Де Росси, и вице-чемпион Евро-2012 Джорджио Кьеллини, также завершают свою выступления в Скуадре Адзурре.

Отметим, что против шведов Бардзальи и Кьелини отыграли все 90 минут матча. Де Росси же провел поединок на скамейке запасных.