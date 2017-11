Сборная Италии не сумела переиграть шведов и не попала на ЧМ-2018.

"Я покидаю сборную Италии и оставляю ее молодым ребятам", — сказал Буффон после матча со слезами на глазах.

"У итальянского футбола есть будущее. Хочу обнять Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти десять лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами все это время, надеюсь, мы дали им что-то", — сказал Буффон.

Gigi #Buffon crying on Rai TV after the match. Terrible.



LEGEND. 🇮🇹💔 pic.twitter.com/LoDmKbvSZz