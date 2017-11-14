Сборная Италии не сумела переиграть шведов и не попала на ЧМ-2018.

"Я покидаю сборную Италии и оставляю ее молодым ребятам", — сказал Буффон после матча со слезами на глазах.

"У итальянского футбола есть будущее. Хочу обнять Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти десять лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами все это время, надеюсь, мы дали им что-то", — сказал Буффон. 

Читайте на Football.ua отчет о матче Италия – Швеция

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