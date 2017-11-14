ЧМ-2018. Отбор
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что завершил выступления в национальной команде.
Джанлуиджи Буффон, Getty Images
14 ноября 2017, 00:11
Сборная Италии не сумела переиграть шведов и не попала на ЧМ-2018.
"Я покидаю сборную Италии и оставляю ее молодым ребятам", — сказал Буффон после матча со слезами на глазах.
"У итальянского футбола есть будущее. Хочу обнять Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти десять лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами все это время, надеюсь, мы дали им что-то", — сказал Буффон.
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