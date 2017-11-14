Вратарь Порту Икер Касильяс выразил поддержку своему другу — голкиперу Ювентуса Джанлуиджи Буффону.
Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон, Getty Images
14 ноября 2017, 13:56
Накануне Италия дома не смогла обыграть Швецию (0:0), упустив шанс пробиться на мундиаль.
Данный чемпионат мира должен был стать рекордным шестым в карьере Джанлуиджи Буффона, однако этому не суждено было случиться.
После поединка раздосадованный Буффон заплакал во время интервью, мимо чего не смог пройти товарищ итальянца Икер Касильяс.
"Невероятно жаль видеть подобное", — написал Икер на своей странице в Twitter.
"Я хочу, чтобы ты, как и раньше, был для всех легендой. Я горжусь, что в своей жизни мне приходилось общаться с тобой и играть против тебя".
"Продолжай радовать нас своей игрой, мой друг".
Ранее стали известны кандидаты на должность главного тренера сборной Италии.