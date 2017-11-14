Италия

Итальянская федерация футбола начала поиск специалиста, который возглавит национальную команду после провала Джампьеро Вентуры.

Накануне сборная Италии сыграла вничью со шведами (0:0) и не смогла пробиться на чемпионат мира-2018.

Несмотря на то, что главный тренер команды Джампьеро Вентура опроверг информацию о своей отставке, уход провалившегося специалиста с поста главного тренера "скуадры адзурры" неминуем.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на должность наставника сборной Италии местная федерация футбола рассматривает четырех кандидатов. Двумя основными претендентами являются Антонио Конте из Челси и безработный нынче Карло Анчелотти.

Если же с данными специалистами не удастся договориться, федерация попытается заполучить Роберто Манчини из Зенита или Массимилиано Аллегри из Ювентуса.

Также возможен вариант, при котором обязанности главного тренера сборной будет выполнять работающий ныне с молодежкой Луиджи ди Бьяджо.