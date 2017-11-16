Италия

Компании Desports Group официально переданы 60 процентов акций Пармы.

Договоренность о продаже контрольного пакета акций Пармы китайской компании Desports Group, достигнутая после завоевания пармезанцами путевки в Серию Б, вступила в законную силу.

Шестьдесят процентов акций перешли во владение Цзян Личжана, назначенного президентом Пармы. Тридцать процентов акций остается во владении конгломерата местных бизнесменов – Nuovo Inizio. Десять процентов принадлежит болельщикам команды.

Ранее Цзян Личжан и Desports Group приобрели испанскую Гранаду у семьи Поццо. Кроме того, компании принадлежит девяносто процентов акций китайского Чонгкинь Лифань.

После банкротства в 2015 году Парма прошла путь из самых низов до второго итальянского дивизиона и претендует на путевку в Серию А, занимая после четырнадцатого тура пятое место, уступая два очка лидеру Серии Б – Палермо.

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