Нидерланды. Новость

Вратарь Ньюкасла Тим Крул остаток сезона проведет в АЗ Алкмаар.

Официальный Twitter-аккаунт алкмаарского клуба отрапортовал о подписании 28-летнего голландского стража ворот. Крул будет выступать за АЗ до конца сезона.

Интересно, что первую часть сезона 28-летний кипер выступал за Аякс (6 игр, 5 пропущенных, 2 матча на ноль).

Добавим, что воспитанник Ден Хаага покинул родину еще в 2005-м году, впервые вернувшись в Нидерланды прошлым летом.