Нидерланды. Новость
Вратарь Ньюкасла Тим Крул остаток сезона проведет в АЗ Алкмаар.
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01 февраля 2017, 00:30
Официальный Twitter-аккаунт алкмаарского клуба отрапортовал о подписании 28-летнего голландского стража ворот. Крул будет выступать за АЗ до конца сезона.
Интересно, что первую часть сезона 28-летний кипер выступал за Аякс (6 игр, 5 пропущенных, 2 матча на ноль).
Добавим, что воспитанник Ден Хаага покинул родину еще в 2005-м году, впервые вернувшись в Нидерланды прошлым летом.