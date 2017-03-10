Бывший нападающий Стали Сильвано Комвалиус подписал контракт с Бали Юнайтед.
ильвано Комвалиус, Bali United
10 марта 2017, 20:24
Ранее стало известно о том, что форвард покинул расположение днепродзержинской команды.
Официальный сайт Бали Юнайтед сообщает о том, что голландец стал футболистом их клуба.
Комвалиус успел сегодня провести одну тренировку за новую команду. Он играл за команду в красных манишках и сделал дубль. "Красные" выиграли (2:0).
В этом сезоне Сильвано сыграл за Сталь 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.