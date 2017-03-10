Другой футбол: Азия

Бывший нападающий Стали Сильвано Комвалиус подписал контракт с Бали Юнайтед.

Ранее стало известно о том, что форвард покинул расположение днепродзержинской команды.

Официальный сайт Бали Юнайтед сообщает о том, что голландец стал футболистом их клуба.

Комвалиус успел сегодня провести одну тренировку за новую команду. Он играл за команду в красных манишках и сделал дубль. "Красные" выиграли (2:0).

В этом сезоне Сильвано сыграл за Сталь 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.