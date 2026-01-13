Англія

"Молотобійці" шукають посилення на позиції голкіпера до кінця сезону 2025/26.

Один із аутсайдерів АПЛ, Вест Гем, зацікавлений в оренді голкіпера Челсі Філіпа Йоргенсена до кінця сезону 2025/26. Про це повідомив журналіст Грем Бейлі для видання TEAMtalk.

За даними джерела, головний тренер "молотобійців" Нуну Ешпіріту Санту не задоволений варіантами, які є у клубі: Альфонс Ареоля, Мадс Германсен та Лукаш Фаб’янський. Проте, ймовірність підписання Йоргенсена залишається низькою, оскільки він є другим номером у Челсі.

У поточному сезоні данський голкіпер провів 7 матчів за "синіх" у всіх турнірах. Йоргенсен перейшов у Челсі влітку 2024 року з Вільярреала за 20 мільйонів фунтів стерлінгів, а його контракт розрахований до червня 2031 року. На сайті Transfermarkt його вартість оцінюється у 15 мільйонів євро.