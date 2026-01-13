Україна

22-річний опорний півзахисник підписав контракт із іншим львівським клубом.

Марко Сапуга перейшов до Карпат і став новим гравцем львівського клубу. Про це повідомляє пресслужба Карпат.

22-річний півзахисник є вихованцем УФК Карпати, а з 2020 року виступав за Рух.

У складі "чорно-жовтих" Сапуга провів 49 матчів, забив один м’яч і віддав три результативні передачі. Також він став чемпіоном України серед команд U-19 та грав у Юнацькій Лізі УЄФА.

На рахунку футболіста є виступи за юнацьку та молодіжну збірні України. Марко є сином колишнього гравця Карпат Андрія Сапуги, який свого часу допоміг клубу здобути бронзові медалі чемпіонату України.