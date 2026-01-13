Англія

Французький клуб готовий запропонувати форварду ігрову позицію центрального нападника.

ФК Париж працює над варіантом оренди нападника Тоттенгема Матіса Теля. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, ключовим аргументом французького клубу є готовність використовувати 20-річного футболіста на його улюбленій позиції центрфорварда.

Невдоволення Теля пов’язане не лише з обмеженим ігровим часом, а й із тим, що в Тоттенгемі його рідко задіюють на позиції "дев’ятки".

Водночас "шпори" наразі блокують всі запити щодо можливого відходу гравця, оскільки розраховують на нього в довгостроковій перспективі. Контракт Матіса Теля зі лондонським клубом чинний до 2031 року.

У поточному сезоні француз провів за Тоттенгем 19 матчів у всіх турнірах (685 хвилин) та забив три м’ячі. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість форварда становить близько 30 мільйонів євро.