Французький клуб готовий запропонувати форварду ігрову позицію центрального нападника.
Матіс Тель, Getty Images
13 січня 2026, 20:55
ФК Париж працює над варіантом оренди нападника Тоттенгема Матіса Теля. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, ключовим аргументом французького клубу є готовність використовувати 20-річного футболіста на його улюбленій позиції центрфорварда.
Невдоволення Теля пов’язане не лише з обмеженим ігровим часом, а й із тим, що в Тоттенгемі його рідко задіюють на позиції "дев’ятки".
Водночас "шпори" наразі блокують всі запити щодо можливого відходу гравця, оскільки розраховують на нього в довгостроковій перспективі. Контракт Матіса Теля зі лондонським клубом чинний до 2031 року.
У поточному сезоні француз провів за Тоттенгем 19 матчів у всіх турнірах (685 хвилин) та забив три м’ячі. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість форварда становить близько 30 мільйонів євро.