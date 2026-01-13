Інше

Ексгравець збірної України на рік приєднався до Кизилжару.

Український півзахисник Євген Макаренко продовжить кар’єру в чемпіонаті Казахстану. 34-річний хавбек підписав однорічний контракт із Кизилжаром.

У новому клубі Макаренко виступатиме під номером 19. Футболіст перебував без команди з січня 2025 року після завершення співпраці з Ордабаси.

За клуб із Шимкента українець провів 44 матчі, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі. У своєму першому сезоні в Ордабаси Макаренко став чемпіоном Казахстану.

Євген є вихованцем київського Динамо. Упродовж кар’єри він також захищав кольори Говерли, бельгійських Кортрейка та Андерлехта, а також угорського Фехервара. В активі півзахисника — 15 матчів у складі національної збірної України.