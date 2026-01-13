Україна

19-річний бразильський вінгер приєднався з Кривбаса на чотирирічний контракт.

Рівненський Верес офіційно оголосив про підписання 19-річного бразильського вінгера Гільєрме Баїя з Кривбаса. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст підписав чотирирічний контракт. Деталі фінансової частини угоди не розголошуються.

Баїя приєднався до Кривбаса влітку з бразильського Сантоса, але через порушення дисципліни був відправлений у склад U-19 під керівництвом головного тренера Патріка ван Леувена. У юнацькій першості вінгер провів 9 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше нападник Ростислав Тарануха та НК Верес вирішили припинити стосунки за взаємною згодою сторін.