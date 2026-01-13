Іспанія

Португальський захисник приєднався до клубу на правах оренди до кінця сезону.

Каталонська Барселона підтвердила підписання 31-річного португальського захисника Жоау Канселу. Футболіст перейшов із саудівського Аль-Хіляля на правах оренди до кінця сезону та виступатиме під номером 2. Інші деталі угоди клуб поки не розголошує.

Hi ha indrets que mai s'obliden.

Bentornat al Barça, João 💙❤️ pic.twitter.com/zVbdu41Rwd — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 13, 2026

Цього дня новина вже з’являлася на офіційному сайті клубу, але пізніше публікації видалили через те, що Барселона не надала Аль-Хілялю всі необхідні документи для остаточного оформлення трансферу.

За даними Фабріціо Романо, оренда Канселу обійдеться Барселоні у 4 мільйони євро. Португалець погодився на суттєве зменшення зарплати: якщо в Аль-Хілялі він мав заробити 7,5 млн євро за півроку, то в Барселоні отримає максимум 2,5 млн "чистими" (5 млн "брудними").

Жоау Канселу вже виступав за Барселону в сезоні 2023/24, провівши 42 матчі, забив 4 голи та віддав 5 асистів. Також португалець грав за Бенфіку, Валенсію, Інтер, Ювентус, Баварію та Манчестер Сіті, де конкурував із Олександром Зінченком.