Португальський захисник приєднався до клубу на правах оренди до кінця сезону.
Жоау Канселу, getty images
13 січня 2026, 18:30
Каталонська Барселона підтвердила підписання 31-річного португальського захисника Жоау Канселу. Футболіст перейшов із саудівського Аль-Хіляля на правах оренди до кінця сезону та виступатиме під номером 2. Інші деталі угоди клуб поки не розголошує.
Цього дня новина вже з’являлася на офіційному сайті клубу, але пізніше публікації видалили через те, що Барселона не надала Аль-Хілялю всі необхідні документи для остаточного оформлення трансферу.
За даними Фабріціо Романо, оренда Канселу обійдеться Барселоні у 4 мільйони євро. Португалець погодився на суттєве зменшення зарплати: якщо в Аль-Хілялі він мав заробити 7,5 млн євро за півроку, то в Барселоні отримає максимум 2,5 млн "чистими" (5 млн "брудними").
Жоау Канселу вже виступав за Барселону в сезоні 2023/24, провівши 42 матчі, забив 4 голи та віддав 5 асистів. Також португалець грав за Бенфіку, Валенсію, Інтер, Ювентус, Баварію та Манчестер Сіті, де конкурував із Олександром Зінченком.