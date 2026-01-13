Італія

Бешикташ хоче орендувати Тавареша з правом викупу.

Колишній захисник лондонського Арсенала може несподівано продовжити кар’єру в чемпіонаті Туреччини.

Як повідомляють джерела Sky Sport Italia, лівий фулбек Лаціо Нуну Тавареш погодився на перехід до Бешикташа на правах оренди до кінця сезону 2025/26. Угода також передбачає опцію викупу футболіста, яка становитиме 10 мільйонів євро.

Зазначається, що переговори між клубами тривають, сторони намагаються фіналізувати трансфер якомога швидше. Минулого сезону 25-річний португалець, виступаючи за Лаціо на правах оренди, був одним із найкращих гравців Серії А на своїй позиції. Влітку 2025 року римський клуб повністю викупив Тавареша у Арсенала за 6 мільйонів євро.

У поточному сезоні захисник провів 10 матчів за Лаціо в усіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею. Загалом на його рахунку 10 асистів у 40 поєдинках у складі "орлів". За даними Transfermarkt, трансферна вартість футболіста становить 15 мільйонів євро.