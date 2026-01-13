Англія

Мерсісайдці готові розглядати лише повноцінний трансфер італійця.

Ліверпуль не має наміру відпускати свого нападника Федеріко К’єзу в оренду до Ювентуса під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн із The Athletic.

За інформацією джерела, туринський клуб зацікавлений у тимчасовому поверненні італійського вінгера, однак у Ліверпулі не розглядають такий варіант. К’єза регулярно залучається до ротації Арне Слота та вже провів 21 матч у сезоні (529 хвилин), забивши 2 голи та віддавши 3 асисти.

Ситуація з травмами в атакувальній лінії також впливає на позицію клубу: Александер Ісак вибув щонайменше до березня, а Юго Екітіке лише нещодавно відновився після ушкодження. За таких умов Ліверпуль не зацікавлений у послабленні складу.

Зазначається, що англійський клуб готовий сісти за стіл переговорів лише у разі серйозної пропозиції щодо повноцінного трансферу та можливості підписати адекватну заміну вже цієї зими.