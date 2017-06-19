Россия

Полузащитник Игорь Чайковский в следующем сезоне будет защищать цвета махачкалинского Анжи.

Официальный сайт Зари сообщил о расставании с полузащитником Игорем Чайковский. Хавбек провел в клубе 5 лет. За это время Игорь сыграл 155 матчей и забил 3 мяча за луганчан.

В этот же день Чайковский заключил соглашение с Анжи.

"Первые впечатления очень хорошие. Здесь все на высшем уровне, мне очень нравится. Над предложением Анжи долго не раздумывал, а узнал о нем пару месяцев назад", — заявил Чайковский.

Срок действия контракта не разглашается.