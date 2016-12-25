Испания

Наставник Барселоны Луис Энрике еще не знает, продлит ли контракт с клубом, однако не намерен работать в другом месте.

Контракт Энрике с Барселоной заканчивается в конце нынешнего сезона и стороны пока не вели переговоры о его продление.

Энрике приводил Барселону к чемпионству в Испании и победе в Кубке страны оба сезона, которые возглавлял Барселону. Кроме того, в сезоне 2014/2015 он выиграл Лигу чемпионов.

"Вне всякого сомнения, я работаю с лучшей командой мира, в лучшем клубе, с лучшими игроками. Это мой дом, моя семья", — заявил Энрике.

"Однако есть одна вещь, которая делает эту работу очень тяжелой, она мне дорого обходится и это плохо, что я должен учитывать ее, раздумывая над следующими несколькими сезонами".

"Я знаю, что я либо буду тренировать Барселону, либо никого. У меня есть время и поддержка клуба".

Сейчас Барселона идет на 2-м месте в Ла Лиге, отставая на 3 пункта от Реала, который сыграл на матч меньше. В 1/8 финала Кубка Испании команда встретится с Атлетиком, а в Лиге чемпионов на этой же стадии попытается пройти ПСЖ.