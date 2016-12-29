Защитник Атлетика Эмерик Ляпорт рассмотрит предложения от других клубов.
REX
29 декабря 2016, 22:32
22-летний француз летом мог оказаться в Манчестер Сити, но все же остался в Бильбао.
"Нужно думать о предложениях. Если новые предложения поступят, то я буду их изучать", — цитирует Ляпорта Football Espana.
"Это был бы хороший вариант не только для меня, но и для любого игрока Атлетика", — отметил бек.
Отметим, что сейчас сумма выкупа Ляпорта по контракту составляет 65 млн. евро.
В текущем сезоне он отыграл в чемпионате 14 матчей и забил 1 гол.