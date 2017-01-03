Испания

Нападающий итальянского Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала не против продолжить карьеру в мадридском Реале.

Напомним, что 23-летний форвард присоединился к Старой Синьоре летом 2015 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2020 года.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, Дибала согласился перейти Реал.

Предполагается, что Королевский клуб попытается подписать аргентинца летом.

Ранее сообщалось, что ради приобретения нападающего сборной Аргентины бланкос готовы раскошелиться на 100 млн евро.

В текущем сезоне Дибала отыграл за Ювентус во всех турнирах 15 матчей, отметившись 4 голами и 3 ассистами.