Испания

Менеджмент Алавеса просит перенести ответный полуфинальный матч Кубка Короля.

Сегодняшний матч Сельты против Реала в чемпионате отменен из штормов в Галисии.

В среду Кельты должны сыграть с Алавесом. Первый матч в Виго завершился со счетом 0:0.

Руководство Алавеса обратилось к Федерации и Ла Лиге, чтобы те рассмотрели вопрос о переносе поединка.

Дело в том, что сегодня баски сыграет с хихонским Спортингом, а Сельта будет отдыхать.

Исходя из того, что команды поставлены в неравные условия, баски просят рассмотреть вопрос о переносе поединка.