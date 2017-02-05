Менеджмент Алавеса просит перенести ответный полуфинальный матч Кубка Короля.
Marca
05 февраля 2017, 11:42
Сегодняшний матч Сельты против Реала в чемпионате отменен из штормов в Галисии.
В среду Кельты должны сыграть с Алавесом. Первый матч в Виго завершился со счетом 0:0.
Руководство Алавеса обратилось к Федерации и Ла Лиге, чтобы те рассмотрели вопрос о переносе поединка.
Дело в том, что сегодня баски сыграет с хихонским Спортингом, а Сельта будет отдыхать.
Исходя из того, что команды поставлены в неравные условия, баски просят рассмотреть вопрос о переносе поединка.