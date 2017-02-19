Испания

Главный тренер Атлетико пообщался с представителями СМИ после победы его команды в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Замены во втором тайме стали ключевыми в матче, поскольку придали нашей игре больше баланса.

Также очень важным стал вклад Гамейро. Я рад за Кевина, ведь довольно сложно забить три гола такой команде, как Спортинг.

Мы не ожидали от этого матча чего-то другого: Атлетико всегда сложно на поле хихонцев", – рассказал Диего Симеоне.

Отметим, что мадридский Атлетико обыграл разгромил хихонский Спортинг со счетом 4:1, а французский нападающий Кевин Гамейро отличился хет-триком.