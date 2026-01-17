Іспанія

Перша перемога Арбелоа в якості тренера Реала.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився після перемоги над Леванте (2:0) в матчі 20 туру чемпіонату Іспанії. Його слова наводить Marca.

«Це вкрай важлива перемога. Ми мали непростий тиждень. Тепер потрібно зосередитись на матчі з Монако.

Що змінилося по перерві?Нам треба було пересувати мʼяч швидше. Зазвичай суперник сідає низько у матчах проти нас, тому нам потрібно атакувати на флангах.

Далі Ліга чемпіонів. Часу на відновлення замало. Ми повинні постаратися набрати три очки, щоб залишитись у першій вісімці», – сказав Арбелоа.