Лідер іспанської Ла Ліги Барселона вирушає до Сан-Себастьяна, де на стадіоні Реал Арена спробує здобути свою 12-ту перемогу поспіль в усіх турнірах у протистоянні з Реал Сосьєдад.

Реал Сосьєдад — Барселона

Неділя, 18 січня, 22:00, стадіон Reale Arena, Сан-Себастьян

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Сосьєдад підходить до гри на 11-й позиції, демонструючи певну нестабільність протягом сезону. Проте під керівництвом нового тренера Пеллегріно Матараццо "біло-блакитні" ще не програвали, маючи в активі дві перемоги та нічию. Баски нещодавно пробилися до чвертьфіналу Кубка Іспанії, здолавши Осасуну в серії пенальті, а в чемпіонаті набрали чотири очки у двох останніх турах. Головною проблемою для господарів залишається гра на власному полі — вони мають один із найгірших показників у лізі, здобувши лише три перемоги у дев'яти домашніх зустрічах. Ситуацію ускладнюють травми Іньякі Рупереса, Янгеля Еррери та Оррі Оскарссона, які, швидше за все, пропустять недільний поєдинок.

Барселона перебуває у фантастичній формі: команда Гансі Фліка виграла 11 матчів поспіль, включаючи тріумфальний фінал Суперкубка Іспанії проти мадридського Реала. Попри напружений графік і виступ у Кубку Іспанії проти Расінга (2:0), склад каталонців виглядає солідно. Очікується повернення в основу Педрі, де Йонга та Рафіньї, які отримали відпочинок посеред тижня. Також у розпорядженні Фліка знову є Жоау Канселу, який повернувся в оренду, та Рональд Араухо, що посилило і без того потужну лінію оборони лідера Ла Ліги.

Останні очні зустрічі цих команд на Реал Арені часто були результативними, хоча баски зуміли виграти попередній домашній матч проти каталонців з рахунком 1:0. Втім, поточний стан Барселони робить їх явними фаворитами. "Синьо-гранатові" забивають щонайменше два голи у дев'яти турах поспіль, тоді як Реал Сосьєдад має труднощі з надійністю захисту, пропускаючи в 13 останніх іграх Прімери. Господарі намагатимуться відповідати через швидкі переходи та креативність Кубо і Оярсабаля, але стримати атакувальну міць гостей буде надскладним завданням для підопічних Матараццо.

За версією betking на перемогу Барселона можна поставити з коефіцієнтом 1.57, тоді як потенційний успіх Реал Сосьєдад оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.50.

Орієнтовні склади

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Чалета-Цар, Мартін, Гомес — Солер, Туррієнтес — Кубо, Мендес, Гедеш — Оярсабаль.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Педрі, де Йонг — Ямаль, Фермін, Рафінья — Торрес.

Не зіграють: Руперес (Реал Сосьєдад) — Гаві, Крістенсен (Барселона).

Під питанням: Еррера, Оскарссон (Реал Сосьєдад) — немає (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:5

