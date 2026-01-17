Іспанія

Блискуча гра форварда господарів.

В рамках 20 туру іспанської Ла Ліги Мальорка приймала Атлетік Більбао.

Рахунок у матчі відкрив форвард «островʼян» Ведат Мурікі на п'ятій хвилині зустрічі. Через три хвилини хавбек Атлетіка Унаї Гомес відновив паритет. Ще до перерви Мурікі зробив дубль та знову вивів Мальорку вперед, але баски в черговий раз швидко відігралися зусиллями Ніко Вільямса.

У другому таймі Ведат Мурікі оформив хет-трик, реалізувавши 11-метровий удар та встановивши остаточний результат двобою.

Мальорка – Атлетік 3:2

Голи: Мурікі 5, 42, 69, – Гомес 8, Н. Вільямс 45.

Нереалізований пенальті: Мурікі (42, Мальорка)

Мальорка: Роман – Лато (Мохіка, 83), Кумбулла, Вальент, Морей – Саму, Маскарель – Вірджили (Торре, 83), Дардер (Лябрес, 93), Джозеф (Санчес, 73) – Мурікі.

Атлетік: Сімон – Берчіче, Паредес, Вівіан, Аресо (Горосабель, 76) – Хаурегісар, де Галаррета – Н.Вільямс (Наварро, 72), Гомес (Сансет, 59). Беренгер (І. Вільямс, 59) – Гурусета

Вилучення: Гурусета (друга ЖК, 70), Гомес (71, за межами поля).