Мадридський Атлетіко в межах 20-го туру іспанської Ла Ліги прийматиме Алавес, намагаючись зміцнити свої позиції у зоні Ліги чемпіонів на стадіоні Метрополітано.

Атлетіко — Алавес

Неділя, 18 січня, 17:15, стадіон Metropolitano Stadium, Мадрид

Атлетіко проводить досить впевнений сезон, посідаючи четверте місце з 38 очками в активі. Команда Дієго Сімеоне виграла вісім з дев'яти домашніх матчів, продемонструвавши традиційну міць на власному полі. Після паузи в Ла Лізі, спричиненої участю в Суперкубку Іспанії (де "матрацники" поступилися Реалу), мадридці встигли реабілітуватися в Кубку країни, мінімально здолавши Депортіво. Хоча боротьба за титул виглядає малоймовірною через солідний відрив Барселони, "індіанці" зосереджені на збереженні чотириочкової переваги над Еспаньйолом. Особлива увага прикута до Хуліана Альвареса: попри сім голів у сезоні, аргентинець не забивав у чемпіонаті з листопада, тож гра проти аутсайдера — чудовий шанс перервати засуху.

Алавес прибуває до столиці у піднесеному настрої після виходу до чвертьфіналу Кубка Іспанії та перемоги над Райо Вальєкано (2:0). Проте справи в чемпіонаті у підопічних Едуардо Коудета йдуть не так гладко: команда посідає 16-ту сходинку, перебуваючи лише у двох пунктах від зони вильоту. "Славні" мають суттєві труднощі з виїзними матчами, набравши лише чотири очки у дев'яти гостьових іграх сезону. Попри це, статистика останніх зустрічей з Атлетіко дає фанатам "ель глоріозо" надію — баски програли лише один з чотирьох останніх матчів проти мадридців, а минулого сезону обидві гри завершилися нічиїми. Головною зброєю гостей залишається Карлос Вісенте, який вже наколотив 9 м'ячів у всіх турнірах.

Кадрова ситуація змушує Сімеоне до ротації: у лазареті залишається Клеман Лангле, а участь Ніко Гонсалеса під питанням. Проте після кубкового матчу до старту мають повернутися Облак, Коке та Серлот. Алавес теж має втрати в обороні — Факундо Гарсес відбуває тривалу дискваліфікацію, а Нікла Мараш травмований.

Очікується, що господарів чекає непросте випробування, адже "біло-блакитні" вміють нав'язувати мадридцям незручний футбол. Долю зустрічі може вирішити індивідуальна майстерність атакувальної групи Атлетіко, якій необхідно зламати насичений захист суперника, що бореться за кожне очко задля збереження прописки в еліті.

За версією betking на перемогу Атлетіко Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.33, тоді як потенційний успіх Алавеса оцінюється показником 9.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Орієнтовні склади

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ганцко, Пубіль, Руджері — Сімеоне, Коке, Барріос, Баена — Серлот, Альварес.

Алавес: Сівера — Джонні, Теналья, Пачеко, Парада — Ібаньєс, Бланко — Вісенте, Суарес, Аленья — Мартінес.

Не зіграють: Лангле (Атлетіко) — Мараш, Гарсес (Алавес).

Під питанням: Н. Гонсалес (Атлетіко) — Бойє (Алавес).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:0

