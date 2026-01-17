Іспанія

Атмосфера на стадіоні розпалилася ще до стартового свистка.

Домашній матч проти Леванте розпочався для мадридського Реала з відкритого конфлікту між трибунами та командою. Ще під час оголошення складів диктор стадіону був змушений робити паузи — прізвища лідерів команди, Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема, потонули в оглушливому свисті та гулі невдоволення.

Після поразки в Ель-Класіко в фіналі Суперкубка Іспанії (3:2) й принизливого фіаско та вильоту з Кубка Короля, атмосфера на стадіоні Сантьяго Бернабеу перетворилася з розчарування на відверту ворожнечу. Вболівальники вершкових, розлючені останніми невдачами клубу, обрали своєю мішенню тих, кого ще вчора носили на руках.

Вінісіус та Беллінгем, які мали б вести команду за собою, зіткнулися з небаченою раніше агресією з боку Бернабеу ще на розминці. Плакати з вимогами відставки президента клубу Флорентіна Переса та образливі вигуки супроводжували кожен дотик футболістів до м'яча до початку гри.

Для головного тренера Альваро Арбелоа ця ситуація стала справжнім іспитом. Легенда клубу, який зараз очолює команду, опинився у складній ситуації: йому потрібно не лише налагодити гру, а й психологічно відновити своїх ключових виконавців, які опинилися під шаленим тиском власної публіки.

На радість для вболівальників королівського клубу, Реал Мадрид впевнено здобув першу перемогу під керівництвом Арбелоа, обігравши аутсайдера Ла Ліги Леванте (2:0).