Іспанія

Важлива перемога мадридців.

Центральний захисник мадридського Реала Рауль Асенсіо висловився після перемоги над Леванте (2:0) в рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги.

«То був дуже важливий день. Усі хотіли виправити ситуацію. Те, що сталося в Альбасете, не мало статися. Ми відчували провину та хотіли все виправити. Ми хотіли показати гарну гру – і це правильний шлях.

Ми поговорили в роздягальні і дійшли спільного висновку. Важливо обговорювати речі, слухати тренера та вірити.

Тренер просить, щоб ми отримували задоволення. Щоб ми були головними дійовими особами, домінували. Щоб концентрувалися на собі, а не супернику. Поступово ми дійдемо до хорошого результату.

Мені це починає подобатися. Я відчуваю тепло вболівальників щодня – коли граю, на вулиці, у соцмережах. Я відчуваю цю підтримку», – сказав Асенсіо.