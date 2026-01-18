Іспанія

У продовженні 20 туру Ла Ліги.

Реал Бетіс у більшості здобув перемогу у матчі проти Вільярреала (2:0).

Перший тайм був абсолютно рівним, як за грою, так і за статистикою. На початку другої 45-хвилинки господарі відкрили рахунок. Антоні зробив простріл вздовж штрафного майданчика, Парехо намагався перехопити мʼяч, але навпаки ідеально викотив його на ногу Руїбаля — захисник в один дотик пробив у ближній кут Рейса.

Пропустивши, підопічні Марселіно пішли відіграватися, але натомість залишилися в меншості. Епізод трапився у середині поля: Комесанья ззаду з двох ніг влетів у Ло Чельсо, підвівши жовту субмарину. У більшості господарі перехопили ініціативу та збільшили перевагу у рахунку. Форнальс сильним та влучним ударом відправив мʼяч у нижній правий кут у ворота своєї колишньої команди, поховавши будь-які надії на камбек.

За підсумками гри Бетіс піднімається на 6-ту позицію, маючи у своєму активі 32 пункти, а Вільярреал залишається на 3-й сходинці з 41 балом.

Реал Бетіс — Вільярреал 2:0

Голи: Руїбаль, 57, Форнальс, 83

Реал Бетіс: Вальєс — Руїбаль, Бартра, Натан, Гомес — Альтіміра, Ло Чельсо (Рікельме, 79), Рока — Антоні (Ортіс, 89), Авіла (Гарсія, 72), Форнальс

Вільярреал: Жуніор — Наварро (Кардона, 46), Фойт, Вейга, Педраса (Моуріньйо, 46) — Б'юкенен (Перес, 75), Парехо, Комесанья, Молейро (Масія, 81) — Морено (Пепе, 65), Мікаутадзе

Попередження: Гомес, Бартра, Рікельме — Педраса, Моуріньйо

Вилучення: Комесанья, 76