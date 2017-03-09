Хорватский полузащитник Иван Ракитич подпишет новый контракт с Барселоной до 2021 года.
Иван Ракитич, fcbarcelona.com
09 марта 2017, 20:54
Барселона официально объявила о достижении соглашения с Иваном Ракитичем о продлении контракта до 30 июня 2021 года.
Ракитич поставит свою подпись под новым контрактом 10 марта, и в нем будет прописана сумма отступных в размере 125 миллионов евро.
Ракитич перебрался на Капм Ноу летом 2014 года из Севильи. С тех пор он сыграл за команду Луиса Энрике 145 матчей и забил 23 гола.