Испания

17:15, Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр встречи — Де Бургос Бенгоэчеа. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Мадридское дерби всегда вынуждает болельщиков примкнуть к своим экранам, а матч этих команд в рамках 31-го тура ожидается с еще большим предвкушением. Реал вроде бы пришел в себя после поражения от Валенсии и ничьей с Лас Пальмасом и снова начал побеждать, тем самым приближаясь к долгожданному чемпионству. Атлетико, в свою очередь, набрал прекрасную форму, и очень жаль, что подопечные Симеоне растеряли так много очков в первой части сезона. Было бы вдвойне интереснее наблюдать за этим поединком, если Матрасники все-таки участвовали бы в чемпионской гонке, однако десятиочковое отставание от первого Реала — это слишком много.

Барселона этим вечером будет активно болеть за Атлетико, ведь в случае триумфа команды Симеоне и победы самой Барселоны над кризисной Малагой именно блаугранас выйдут на первое место в Ла Лиге. Сине-гранатовые имеет серьезные основания надеяться на Матрасников, ведь в последних сезонах команде Эль Чоло удавалось обыгрывать Реал на Сантьяго Бернабеу. При этом не стоит забывать, что у бланкос по-прежнему остается в запасе поединок с Сельтой.

Уже на следующей неделе обеим мадридским командам предстоит провести первые матчи Лиги чемпионов, так что очная встреча послужит отличной проверкой собственных сил. Матрасники в прошлом туре играли сильнейшим составом, тогда как тренерский штаб Реала решил поберечь лидеров. Так, в игре с Леганесом участия не принимали Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема и Тони Кроос, а Лука Модрич провел на поле всего 10 минут. Игроки ближайшего резерва своей уверенной игрой обеспечили приятную головную боль своему тренеру, однако француз наверняка не станет рисковать и выпустит на игру с Атлетико всех проверенных бойцов.

По составу Реала нет практически никаких вопросов, а сомнения вызывает лишь позиция центрального защитника. Ввиду травмы Рафаэля Варана в распоряжении Зидана осталось два футболиста, способных заменить француза. Это Начо Фернандес и Пепе. Рискнем предположить, что сегодня сыграет более опытный португалец, ведь его спортивная злость, не говоря уже о футбольных качествах, наверняка пригодится Сливочным.

С составом Атлетико также все предельно просто — выйдут абсолютно те же футболисты, что и несколькими днями ранее в игре против Сосьедада. Можно было предположить, что вместо Фернандо Торреса может выйти Кевин Гамейро, однако француз получил травму и лишил своего тренера пищи для размышлений.

Ориентировочные составы:

Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Бэйл, Бензема, Роналду

Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Луис — Карраско, Сауль, Габи, Коке — Торрес, Гризманн

Не сыграют: Варан — Аугусто Фернандес, Тьяго, Врсалько, Мойя, Гамейро

Под вопросом: Гайтан (Атлетико)

Интересные факты:

- В последних 11 домашних матчах Реал забивал минимум дважды.

- Реал не проигрывает на протяжении последних 20 игр чемпионата.

- Атлетико побеждал в последних 8 из 10 матчей Ла Лиги.

- В последних 8 поединках Реала в чемпионате было забито не менее трех голов.

- Атлетико и Реал выигрывали в последних пяти матчах Ла Лиги.

- В последних трех выездных играх Атлетико было забито менее трех голов.

Слова:

Зинедин Зидан, главный тренер Реала:

"Впереди девять матчей и все они являются очень важными. Матч с Атлетико не будет легким, но меня абсолютно не волнует как будет действовать наш соперник. Меня заботит только моя команда и ее игра. Все говорят об Атлетико, как о команде, отлично играющей в обороне. Это правда, но на самом деле, эта команда заслуживает больше лестных слов. Атлетико значительно улучшил свою игру за последние годы".

Диего Симеоне, главный тренер Атлетико:

"Реал не так давно выиграл Лигу чемпионов, стал обладателем трофея Клубного чемпионата мира. Эта команда на протяжении большей части сезона возглавляла турнирную таблицу Примеры. Осталось не так много туров, так что сейчас Реал сосредоточен на победе в чемпионате. Для Атлетико матч с Реалом такой же, как и любой другой. Нам нужно набирать очки, и эта игра ничем не отличается от других. Мы обязаны брать очки".

прогноз 1:2

Александр Пузик, Football.ua