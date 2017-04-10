Испания

Левый защитник Барселоны Хорди Альба может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Карьера Альбы в Барселоне может подойти к концу, Getty Images

Карьера Альбы в Барселоне может подойти к концу, Getty Images

Барселона рассматривает кандидатуры на позицию левого защитника. В планы руководства входит продажа Хорди Альбы по окончании сезона. Игрок потерял место в основе и больше не пользуется доверием тренерского штаба каталонцев.

В руководстве клуба опасаются, что длительный простой скажется на трансферной стоимости Альбы и рассчитывают продать игрока, пока за него можно будет выручить большие средства.

В качестве замены Альбе Барселона видит 19-летнего защитника Алавеса Тео Эрнандеса. Права на футболиста принадлежат Атлетико, а его клаусула составляет 24 миллиона евро. Одной из сложностей является тот факт, что мадридский Реал уже давно обсуждает трансфер этого футболиста.

Стоит отметить, что на Эрнандеса также нацелился и Ливерпуль.